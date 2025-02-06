T.C. DATÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DATÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/394 Esas



-KAMULAŞTIRMA İLANI-

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili tarafından davalı Mehmet Cumhur Yurt aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil istemli davada; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7-428 nolu kararı ile; Muğla ili, Datça İlçesi, Yaka Mahallesi, 122 Ada, 12 Parsel'de kayıtlı 2.945,23 m² yüzölçümlü taşınmazın 24,74 m²'lik kısmının kamulaştırılması için idari karar alınmış olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Datça Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 03/01/2025