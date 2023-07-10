Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. DARGEÇİT SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        T.C.
        DARGEÇİT
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/97

        Esas 10/07/2023

        Konu : müzekkere,DARGEÇİT SULH HUKUK MAHKEMESİ
        Mahkememizin 2023/97 Esas sayılı dosyasında adı geçen miras bırakan Seve Aktaş'ın ölü olduğu, mirasçılarının tespit edilemediği ve aile nüfus kayıt örneğinde anne-baba ve kardeş kaydının bulunmadığı anlaşılmakla TMK 594. Maddesine göre miras bırakan Seve Aktaş'ın mirasçısının bulunup bulunmadığı, ilanda hak sahiplerinin mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağrılması ve hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağrılmasına karar verilmiş olup, bu hususları içeren ilanların yaptırılması ve mahkememize bildirilmesi
        Rica olunur. MİRAS BIRAKAN : SEVE AKTAŞ - 45355696362, MARDİN ili, DARGEÇİT ilçesi, KUMDERE mah/köy, 85 Cilt, 31 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, NAYIF ve SITTİYE oğlu/kızı, 13/12/1965
        Doğumlu, Bahçebaşı Mah. Kuzey Sk. No:93.Dargeçit/ MARDİN adresinde ikamet eder.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957358
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu