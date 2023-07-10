T.C.

DARGEÇİT

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/97

Esas 10/07/2023

Konu : müzekkere,DARGEÇİT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2023/97 Esas sayılı dosyasında adı geçen miras bırakan Seve Aktaş'ın ölü olduğu, mirasçılarının tespit edilemediği ve aile nüfus kayıt örneğinde anne-baba ve kardeş kaydının bulunmadığı anlaşılmakla TMK 594. Maddesine göre miras bırakan Seve Aktaş'ın mirasçısının bulunup bulunmadığı, ilanda hak sahiplerinin mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağrılması ve hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağrılmasına karar verilmiş olup, bu hususları içeren ilanların yaptırılması ve mahkememize bildirilmesi

Rica olunur. MİRAS BIRAKAN : SEVE AKTAŞ - 45355696362, MARDİN ili, DARGEÇİT ilçesi, KUMDERE mah/köy, 85 Cilt, 31 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, NAYIF ve SITTİYE oğlu/kızı, 13/12/1965

Doğumlu, Bahçebaşı Mah. Kuzey Sk. No:93.Dargeçit/ MARDİN adresinde ikamet eder.