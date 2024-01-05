T.C. ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/950 Esas

Davacı Muhammed Abdüsselam ÇAKIR tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğe karar verilmesi istenen Trabzon İli Of İlçesi Cumapazarı Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, 442******004 T.C. Kimlik Numaralı Dursun ve Ayşe'den olma 05/04/1974 Of doğumlu Murat ÇAKIR'ın 5 yıldır kayıp olduğu, bu zamana kadar ailesi tarafından yapılan aramalara rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığını ve kendisine ait bir ize de rastlanılmadığından bahisle, adı geçinin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2022/950 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.