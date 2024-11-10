T.C.

ÇORUM

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sanık Ameer Amer Hameed MAYYAHI hakkında Basit Yaralama ve Hakaret suçu nedeniyle yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/07/2024 tarih 2024/506 Esas, 2024/929 Karar sayılı ilamı ile;

Basit Yaralama suçundan;

A)Sanık hakkında tayin edilen 168 gün karşılığı adli para cezalasının sanığın ekonomikve sosyal durumuna göre 5237 sayılı yasanını 52/2-3 maddeleri gereğince günlüğü takdiren 20.00 TL den adli para cezasına çevrilmekle sanığın neticeten 3.360,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, adli para cezasının miktarı dikkate alınarak taksitlendirme yapılmasına yer olmadığına,

Hakaret suçundan;

B)Sanık hakkında tayin edilen 56 gün karşılığı adli para cezalasının sanığın ekonomikve sosyal durumuna göre 5237 sayılı yasanını 52/2-3 maddeleri gereğince günlüğü takdiren 20.00 TL den adli para cezasına çevrilmekle sanığın neticeten 1.120,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, adli para cezasının miktarı dikkate alınarak taksitlendirme yapılmasına yer olmadığına,

Karar verilmiş olup sanık Ameer Amer Hameed MAYYAHI tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine başvurarak tutanak tutturmak veya denk bir mahkemeye aynı şekilde başvurmak suretiyle, tutuklu bulunanlar yönünden ise zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememize itiraz hakkı bulunduğu, belirlenen sürede itiraz yoluna başvurmaması halinde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.