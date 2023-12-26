T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/1739 Esas
DAVACI : GÜLSEREN TANKAL - T.C.K.N : 221*****072
DAVALI : GÜRHAN GÜLCAN - Zehni ve Habibe'den olma, 05/12/1972 doğumlu, Çorum ili Merkez ilçesi Çöplü Mahallesi nüfusuna kayıtlı, T.C.K.N : 348*****962
DAVALI : MUSTAFA ERHAN GÜLCAN - Zehni ve Habibe'den olma, 20//02/1968 doğumlu, Çorum ili Merkez ilçesi Çöplü Mahallesi nüfusuna kayıtlı, T.C.K.N : 348*****388
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce, UYAP üzerinden yapılan sorgulamada MERNİS adresinizin bulunmadığı, kollukve İl Nüfus Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde de tebliğe yarar herhangi bir adresinizin tespit edilememesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce verilen ara karar gereğince duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
20/03/2024 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.