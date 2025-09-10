T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/191

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı kule binası ile verici istasyonu binası kapsamında kamulaştırılması amacıyla 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin DHMİ Genel Müdürlüğü adına yöneltilmesi gerektiği işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın DHMİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve bedele ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Çorlu Şubesi’ne yatırılacak olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/08/2025

Esas no İl İlçe Mahalle Ada / Parsel m2 Malik 2025/191 Tekirdağ Çorlu Önerler 477 /14

477/15 - 1-Diler DİNÇER

2-Cemalettin TOPRAK