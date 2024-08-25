T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/182 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ İli, Ergene İlçesi,Karamehmet Mah.,145 Ada 5 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 59.999,99 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI:TELAT ERGÜNE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi,Karamehmet Mah.,145 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde 59.999,99 m2'lik Enerji Nakil Hattı Güzergahı mülkiyeti TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2024/182 E. sayılı dosyada, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden Enerji Nakil Hattı Güzergahı yerinin mülkiyet hakkı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli, tapu malikleri adına T.C. Vakıflar Bankası Çorlu Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/07/2024