Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.10.2025 - 00:00
        T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        ESAS NO : 2024/93

        Davacı Ahmet Özçelik vekili tarafından davalılar Çine Belediye Başkanlığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi aleyhine açılan Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti davasının verilen ara kararı gereğince TMK'nun 713 maddesine ilan yapılmasına karar verilmiş olup ; Aydın ili, Çine ilçesi, Bahçearası Mahallesi, güneyi 118 ada 8 parsel, batısı 119 ada 1 parsel, kuzeyi yol ile çevrili tescil harici taşınmazın bulunduğu yerde hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içeresinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri aksi takdirde TMK'nun 713 vd maddeleri gereğince süresi içeresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyeceği sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303325
        Yazı Boyutu