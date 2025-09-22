Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.09.2025 - 00:00
        T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        “ADM Elektirik Dağıtım Aş'nin faaliyetleri kapsamında yapılan Karpuzlu-Gölcük-Tepeköykök -Akçabat enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine 6446 sayılı Elektirik Piyasası Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 27/04/2022 tarih 15-1055 nolu karar ile başlanıldığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetinTürkiye Elektirik Dağıtım Aşadına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.

        DOSYA NO DAVALI/ZİLYET KÖY/MAHALLE ADA /PARSEL NO KAM. ALAN
        2025/116 Hafize Kunduz, Keziban Kaya, Hafize Kaya
        Fatma Erçetin        		 Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 336 ada 14 parsel 3.780,65 m2
        11,60 m2
        2025/117 Ali Demir,
        Şadiye Kaya
        Muzaffer Erçetin
        Recep Erçetin        		 Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 187 ada 12 parsel 38,97m2
        2025/118 Saide Duman,
        Mukadder mavi
        Murat Ali Mavi
        Abdullah Mavi
        Muhittin Mavi        		 Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 294 ada 1 parsel
        295 ada 1 parsel        		 294 ada 1 parselde
        1,400,22 m2
        4,41 m2
        295 ada 1 parselde
        1.178,06 m2
        2025/119 Süleyman Demir Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 294 ada 3 parsel 288,71 m2
        2,60 m2
        2025/120 Ülkü Çetin
        Raziye İncegüneş
        Ragıp Duran
        Durmuş Duran
        Selda Yanar
        Emir Ayşe Demir
        Perihan Mavi
        Müşerref Duran
        Selahattin Duran
        Hamide Duran
        İhsan Duran
        Mustafa Duran
        Muzaffer Duran
        Enver Duran
        Aleattin Duran
        Esma Aslan
        Sefer Aslan
        Zafer Aslan
        Ali Duman
        Rafet Duman
        Yüksel Duman
        Hafize Öztürk
        Naciye Demir
        Şükran Kunduz
        Durkadın BaştürK        		 Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 294 ada 4 parsel
        156 ada 8 parsel        		 294 ada 4 parselde 2.755,08m2
        20,42 m2,
        156 ada 8 parselde 86,59m2
        2025/121 Raziye İncegüneş
        Ragıp Duran
        Hamide Duran        		 Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 294 ada 5 parsel 174,59 m2
        2025/122 Mustafa Demir
        Muhmure Demir
        Esma Demir        		 Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 293 ada 22 parsel 2.397,31 m2
        10,13 m2
        2025/123 Mehmet Ataş
        Zekeriye Mavi        		 Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 293 ada 6 parsel 1.817,97 m2
        15,93 m2
        2025/124 Emine Duman
        Nursel Kaya
        Erkan Mavi
        Perihan Mavi
        Muammer Mavi        		 Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 293 ada 8 parsel 1.166,11m2
        6,93 m2
        2025/125 Mukadder Mavi
        Murat Ali Mavi
        Muhittin Mavi        		 Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 160 ada 35 Parsel 2.407,40 m2
        2025/126 Mehmet Kunduz Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 160 ada 36 parsel 1.229,60m2
        5,29 m2
        2025/127 İhsan Öztürk
        Hanife Şahin
        Kadir Mavi
        Dilaver mavi
        Azize Yıldırım
        Mehmet Mavi        		 Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 160 ada 38 parsel 2.018,04 m2
        5,76 m2
        2025/128 Muhsin Kocabaş Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 160 ada 14 parsel 235,44 m2
        7,29 m2
        2025/129 Neşet Duman Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 652 parsel 1.499,39 m2
        26,52 m2
        2025/130 Emine Duman Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 651 parsel 1.757,19 m2
        2025/131 Enes Muhammet Pazarçeviren
        Tülin Akman
        Mustafa Salih Pazarçeviren
        Muharrem Şevki Pazarçeviren
        Nurgül Pazarçeviren
        Ayşe Uzun
        Hatice Yeşil
        Havva TülayYağbastı
        Seval Argüder
        Hüseyin Argüder
        Yasemin Doğan
        Mebrure Argüder
        Fatma Zehra Pazarçeviren
        Neriman Öçalan        		 Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 653 parsel
        101 ada 580 parsel        		 101 ada 653 parselde 1320,65m2
        101 ada 580 parselde
        29,72 m2
        2025/132 Raziye Ülkü Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 582 parsel 1401,22 m2
        31,92 m2
        2025/133 Ercan Şahan Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 623 parsel 310,30m2
        31,92 m2
        2025/134 Şevket Ünlü Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 174 parsel 1140,45 m2
        2025/135 Sevilay Aydoğdu Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 2 parsel 507,15m2
        3,38 m2
        2025/136 Dilber Özen Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 171 ada 9 parsel 230,96m2
        2025/137 Mustafa Karyağdı Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 192 ada 41 parsel 1.177,57m2
        2025/138 Mesure Şerbetçi Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 192 ada 33 parsel
        192 ada 38 parsel        		 192 ada 33 parselde 480,34 m2
        192 ada 38 parselde
        103,28m2
        2025/139 Sadettin Kılıç Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 24 parsel
        170 ada 25 parsel        		 170 ada 24 parselde
        768,98 m2
        6,76 m2
        170 ada 25 parselde
        124,41 m2
        2025/140 Adnan Ersoy Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 26 parsel 589,71 m2
        2025/141 Müşerref Duran
        Ülkü Çetin
        Selda Yanar
        Hafize Öztürk        		 Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 32 parsel 505,02 m2
        2025/142 Müşerref Duran
        Ülkü Çetin
        Selda Yanar
        Hafize Öztürk        		 Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 37 parsel 155,90 m2
        2025/143 Müşerref Duran
        Ülkü Çetin
        Selda Yanar
        Hafize Öztürk        		 Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 38 parsel 194,78 m2
        2025/144 Fatma Uysal
        Sevde Akçakaya
        Mehmet demir
        Selma Alkan        		 Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 168 ada 1 parsel 786,25 m2
        54,77 m2
        2025/145 Ramazan Yıldız Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 169 ada 18 parsel 100,00 m2
        2,25 m2
        #Basın no ILN02297448
        Yazı Boyutu