        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 15.10.2025 - 00:00
        T.C.
        CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/11 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle/Köy, Köyiçi Mevki Mevkii, 0 Ada, 2 Parsel,
        Adresi : İnsuyu Mah., Köyiçi Mevkii, 1 Cilt, 2. Sahife Ve 2 Nolu Parsel Cihanbeyli / KONYA
        Yüzölçümü : 310 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 93.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:05
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:05
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:05
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:05

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle, Köyiçi Mevkii Mevkii, 0 Ada, 4 Parsel,
        Adresi : İnsuyu Mah. Köyiçi Mevkii, 4 Nolu Parsel, Avlulu Kerpiç Ev Cihanbeyli / KONYA
        Yüzölçümü : 800 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 664.125,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:06
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:06
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 11:06
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:06

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle, Saz Mevkii Mevkii, 0 Ada, 1142 Parsel,
        Adresi : İnsuyu Mah. Saz Mevkii, 1142 Parsel, 1300 M2 Tarla Cihanbeyli / KONYA
        Yüzölçümü : 1.300 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 78.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:07
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:07
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 12:07
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 12:07

        4 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle/Köy, Borcakkırı Mevkii, 0 Ada, 1363 Parsel,
        Adresi : İnsuyu Mah. Borcakkırı Mevkii, 1363 Parsel Tarla Cihanbeyli / KONYA
        Yüzölçümü : 109.000 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 2.180.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:34
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:34
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 13:34
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:34

        5 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle, Borcakkırı Mevkii Mevkii, 0 Ada, 1364
        Adresi : İnsuyu Mah. Borcakkırı Evkii, 1364 Parsel Tarla Cihanbeyli / KONYA
        Yüzölçümü : 13.500 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 270.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 14:36
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 14:36
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:36
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:36

        6 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle, Borcakkırı Mevkii, 0 Ada, 1369 Parsel,
        Adresi : İnsuyu Mah., Borcakkırı Mevkii, 1369 Parsel Tarla Cihanbeyli / KONYA
        Yüzölçümü : 74.200 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 1.484.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:03
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:03
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:03
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:03

        07/10/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02309173
