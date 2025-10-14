T.C.

CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle/Köy, Köyiçi Mevki Mevkii, 0 Ada, 2 Parsel,

Adresi : İnsuyu Mah., Köyiçi Mevkii, 1 Cilt, 2. Sahife Ve 2 Nolu Parsel Cihanbeyli / KONYA

Yüzölçümü : 310 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 93.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle, Köyiçi Mevkii Mevkii, 0 Ada, 4 Parsel,

Adresi : İnsuyu Mah. Köyiçi Mevkii, 4 Nolu Parsel, Avlulu Kerpiç Ev Cihanbeyli / KONYA

Yüzölçümü : 800 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 664.125,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:06

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 11:06

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle, Saz Mevkii Mevkii, 0 Ada, 1142 Parsel,

Adresi : İnsuyu Mah. Saz Mevkii, 1142 Parsel, 1300 M2 Tarla Cihanbeyli / KONYA

Yüzölçümü : 1.300 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 78.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 12:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 12:07

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle/Köy, Borcakkırı Mevkii, 0 Ada, 1363 Parsel,

Adresi : İnsuyu Mah. Borcakkırı Mevkii, 1363 Parsel Tarla Cihanbeyli / KONYA

Yüzölçümü : 109.000 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.180.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 13:34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle, Borcakkırı Mevkii Mevkii, 0 Ada, 1364

Adresi : İnsuyu Mah. Borcakkırı Evkii, 1364 Parsel Tarla Cihanbeyli / KONYA

Yüzölçümü : 13.500 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 270.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 14:36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 14:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:36

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, İnsuyu Mahalle, Borcakkırı Mevkii, 0 Ada, 1369 Parsel,

Adresi : İnsuyu Mah., Borcakkırı Mevkii, 1369 Parsel Tarla Cihanbeyli / KONYA

Yüzölçümü : 74.200 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.484.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:03

07/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.