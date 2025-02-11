T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/617 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Köprübaşı mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :463
PARSEL NO : 16
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 782.86 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bahtiyar Yılmazer
: Mehmet Bora Ünal
: Meşgule Sanan
: Nilgün Ünal Yavuz
: Seçkin Ünal
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/617 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/11/2023