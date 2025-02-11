T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/617 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Köprübaşı mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO :463

PARSEL NO : 16

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 782.86 m2'lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bahtiyar Yılmazer

: Mehmet Bora Ünal

: Meşgule Sanan

: Nilgün Ünal Yavuz

: Seçkin Ünal

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/617 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/11/2023