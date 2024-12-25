T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/269 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : KÖRÜBAŞI MAH.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 463

PARSEL NO : 12

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 806,93 m2lik kısmında irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : ERHAN ARIKAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/269 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.