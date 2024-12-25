T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/269 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : KÖRÜBAŞI MAH.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 463
PARSEL NO : 12
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 806,93 m2lik kısmında irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : ERHAN ARIKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/269 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.