T.C.

CİHANBEYLİ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



İLAN



ESAS NO : 2024/5 Esas

DAVACI : TEDAŞ

TEBLİĞ İSTENEN

DAVALI :HAMZA BUHARALI (TCKN:60658042562)

MEHMET UĞUR BUHARALI (TCKN:60697041250)



Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin davalı Hamza Buharalı ve Mehmet Uğur Buharalı için mahkememizde Konya İli Cihanbeyli İlçesi Böğrüdelik Mahallesi 0 Ada 3113 Parsel sayılı taşınmazda ihtiyaç duyulan Enerji nakil hattı için taşınmazın 85,02 m2lik kısımda irtifak hakkı tesisi adına kamulaştırılması gerekli olduğundan dava açılmış olup, Davalı Hamza Buharalı ve Mehmet Uğur Buharalı'nın adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş iş bu ilanen tebliğin yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde adı geçen davalıların cevap ve delillerini bildirmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağı ve yokluğunda duruşma yapılarak tahkikat ve sözlü yargılama işlemlerinin yapılacağı, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olunur.18/11/2024