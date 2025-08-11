T.C. ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/46 Esas
Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı MAHMUT ÖZBEK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1-Davanın Esas No'su : 2025/46 Esas
2-Davalılar : 1-MAHMUT ÖZBEK
3-Kamulaştırmayı Yapan İdare : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
4-Dava Konusu Yer : Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Mahmutlu Mahallesi/Köyü, 108 ada 101 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar alındığı hk.
5-Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
6-Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmelidir.
7-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tespit edilecektir.
8-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi'ne) yatırılacaktır.
9-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin çıkarıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
10-Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 22942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
İLİ :NİĞDE İLÇESİ: ÇİFTLİK DURUŞMA TARİHİ : 29/08/2025 SAAT: 09:30
|DOSYA NO
|MAHALLE/ KÖY
|ADA/PARSEL
|MALİK
|Kamulaştırılacak Alan m2'si
|2025/46
|Mahmutlu
|108/101
|MAHMUT ÖZBEK
|70,39 m2
|2025/47
|Mahmutlu
|116/1
|ZİYA ÖZBEK
ŞEYMA ÖZTÜRK
NURETTİN ÖZBEK
MESUDİYE ÇİZMECİOĞLU
MAHMUT AYYILDIZ
GÜLDANE ÖZBEK
BAHAR BİLGİÇ
AYNUR ÖZBEK
AŞIR AYYILDIZ
AHMET ÖZBEK
ABDULLAH ÖZBEK
AHMET ÖZBEK
KEZİBAN ÖZBEK
NERİMAN DİDİN
AYHAN ÖZBEK
MUSTAFA ÖZBEK
MENEKŞE KOÇ
ESMEHAN SONGUR
|9,00 m2
|2025/48
|MAHMUTLU
|108/102
|VEDAT TURAÇ
GÜLTEN GÖKALP
AYTEN AYDIN
HALİL TURAÇ
DÖNDÜ TURGUT
ARİFE KOÇ
ELMAS DOĞAN
EMİNE YURDAKUL
HALİL TURAÇ
SÜNBÜL TURAÇ
DİLEK TURAÇ
ADEM TURAÇ
MELEK SONGUR
HAKAN TURAÇ
AYTEKİN TURAÇ
RABİA TURAÇ
FATMAANA YEŞİLTUNA
NURTEN TURAÇ
SELCAN DURUKAN
SEHER TURAÇ
ŞULE TURAÇ
KAMİLE KUŞ
|983,27 m2
|2025/49
|MAHMUTLU
|108/109
|ZEKERİYA TURAÇ
ZAHİDE KAYA
ŞENOL TURAÇ
SEYİT ALİ TURAÇ
OSMAN TURAÇ
NAZLI KARAKOYUN
MENŞURE ÖZBEK
İSMAİL TURAÇ
HAMDİ TURAÇ
HALİL TURAÇ
GÜLÜL ÖZBEK
EROL TURAÇ
EMİNE ÖZBEK
ELİF ŞAHİN
BİLAL TURAÇ
BAYRAM TURAÇ
ABDURRAHMAN TURAÇ
AŞURE ÖZBEK
|2.424,09 m2
|2025/50
|MAHMUTLU
|108/95
|KASIM TOKTAY
|118,33 m2
|2025/51
|MAHMUTLU
|108/94
|MELİHA TOKTAY
ZEYNEP TOKTAY
KAZIM TOKTAY
ALİCAN TOKTAY
SEBAHAT YAMAN
MEHMET TOKTAY
SONGÜL TOKTAY
|552,07 m2
|2025/52
|MAHMUTLU
|108/96
|ZEYNEP DOĞAN
HATİCE TOKTAY
HAMİYET EFE
ARİFE ÖZBEK
MÜRÜVET KAYA
MURAT TOKTAY
|1.683,30 m2
|2025/53
|MAHMUTLU
|107/8
|ŞİFA ERTURAÇ
|1.574,95 m2
|2025/54
|MAHMUTLU
|107/9
|EMİNE AYDIN
FATMA ÇİFTÇİ
YUSUF AYDIN
MÜCAHİT TALHA AYDIN
DİLBER CEYLAN
DÖNE BORAZAN
HALİL İBRAHİM AYDIN
MUHAMMET AYDIN
|571,74 m2
|2025/55
|MAHMUTLU
|107/6
|VEDAT TURAÇ
ALİ TURAÇ
|608,78 m2
|2025/56
|MAHMUTLU
|107/5
|AYŞEANA SÖNMEZ
SEMRA KOÇ
ZÖHRE ŞAHİN
HATUN ŞAHİN
ZEHRA KILINÇ
SEFER BOZDOĞAN
LALE ŞAHİN
MENŞURE TAŞ
ALİ ŞAHİN
HARUN AYDIN
YASEMİN ÖZDOĞAN
YASİN AYDIN
DÜNYAMİL ŞAHİN
İLHAN ŞAHİN
|2.436,79 m2
|2025/57
|MAHMUTLU
|107/3
|MELEŞİR KAYA
AHMET KAYA
MUAMMER KAYA
SAİT KAYA
ELMAS AKGÜNDÜZ
RAFET KAYA
BESİME ÖZBEK
FATMA KOÇ
|709,07 m2
|2025/58
|MAHMUTLU
|106/56
|AHMET ÖZBEK
|1.719,59 m2
|2025/59
|MAHMUTLU
|106/55
|SERVET AHÇI
RAHİME MUTLU
MUSTAFA KAYA
MURAT KAYA
ZEYNEP KAYA
HATİCE ALTINDAL
HAMZA KAYA
CUMALİ KAYA
AYŞE KAYA
ARZU KIRAT
|69,56 m2
|2025/60
|MAHMUTLU
|106/37
|ABDULLAH ÖZBEK
AHMET ÖZBEK
AŞIR AYYILDIZ
AYNUR ÖZBEK
BAHAR AYYILDIZ
GÜLDANE ÖZBEK
MAHMUT AYYILDIZ
MESUDİYE ÇİZMECİOĞLU
NURETTİN ÖZBEK
OĞUZ KAAN ÖZBEK
ÖZGE NUR ÖZBEK MASHADIZADE
ŞEYMA ERTÜRK
SEYİT ÖZBEK
ZİYA ÖZBEK
|1.904,87 m2
|2025/61
|MAHMUTLU
|106/36
|ALİ AYDINKAYA
BAHATTİN AYDINKAYA
HAKAN AYDINKAYA
MAHİR AYDINKAYA
MELEK AYDIN
RECEP AYDINKAYA
|150,97 m2