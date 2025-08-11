T.C. ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/46 Esas



Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı MAHMUT ÖZBEK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1-Davanın Esas No'su : 2025/46 Esas

2-Davalılar : 1-MAHMUT ÖZBEK

3-Kamulaştırmayı Yapan İdare : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

4-Dava Konusu Yer : Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Mahmutlu Mahallesi/Köyü, 108 ada 101 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar alındığı hk.

5-Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

6-Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmelidir.

7-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tespit edilecektir.

8-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi'ne) yatırılacaktır.

9-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin çıkarıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

10-Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 22942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

İLİ :NİĞDE İLÇESİ: ÇİFTLİK DURUŞMA TARİHİ : 29/08/2025 SAAT: 09:30

DOSYA NO MAHALLE/ KÖY ADA/PARSEL MALİK Kamulaştırılacak Alan m2'si 2025/46 Mahmutlu 108/101 MAHMUT ÖZBEK 70,39 m2 2025/47 Mahmutlu 116/1 ZİYA ÖZBEK

ŞEYMA ÖZTÜRK

NURETTİN ÖZBEK

MESUDİYE ÇİZMECİOĞLU

MAHMUT AYYILDIZ

GÜLDANE ÖZBEK

BAHAR BİLGİÇ

AYNUR ÖZBEK

AŞIR AYYILDIZ

AHMET ÖZBEK

ABDULLAH ÖZBEK

AHMET ÖZBEK

KEZİBAN ÖZBEK

NERİMAN DİDİN

AYHAN ÖZBEK

MUSTAFA ÖZBEK

MENEKŞE KOÇ

ESMEHAN SONGUR 9,00 m2 2025/48 MAHMUTLU 108/102 VEDAT TURAÇ

GÜLTEN GÖKALP

AYTEN AYDIN

HALİL TURAÇ

DÖNDÜ TURGUT

ARİFE KOÇ

ELMAS DOĞAN

EMİNE YURDAKUL

HALİL TURAÇ

SÜNBÜL TURAÇ

DİLEK TURAÇ

ADEM TURAÇ

MELEK SONGUR

HAKAN TURAÇ

AYTEKİN TURAÇ

RABİA TURAÇ

FATMAANA YEŞİLTUNA

NURTEN TURAÇ

SELCAN DURUKAN

SEHER TURAÇ

ŞULE TURAÇ

KAMİLE KUŞ 983,27 m2 2025/49 MAHMUTLU 108/109 ZEKERİYA TURAÇ

ZAHİDE KAYA

ŞENOL TURAÇ

SEYİT ALİ TURAÇ

OSMAN TURAÇ

NAZLI KARAKOYUN

MENŞURE ÖZBEK

İSMAİL TURAÇ

HAMDİ TURAÇ

HALİL TURAÇ

GÜLÜL ÖZBEK

EROL TURAÇ

EMİNE ÖZBEK

ELİF ŞAHİN

BİLAL TURAÇ

BAYRAM TURAÇ

ABDURRAHMAN TURAÇ

AŞURE ÖZBEK 2.424,09 m2 2025/50 MAHMUTLU 108/95 KASIM TOKTAY 118,33 m2 2025/51 MAHMUTLU 108/94 MELİHA TOKTAY

ZEYNEP TOKTAY

KAZIM TOKTAY

ALİCAN TOKTAY

SEBAHAT YAMAN

MEHMET TOKTAY

SONGÜL TOKTAY 552,07 m2 2025/52 MAHMUTLU 108/96 ZEYNEP DOĞAN

HATİCE TOKTAY

HAMİYET EFE

ARİFE ÖZBEK

MÜRÜVET KAYA

MURAT TOKTAY 1.683,30 m2 2025/53 MAHMUTLU 107/8 ŞİFA ERTURAÇ 1.574,95 m2 2025/54 MAHMUTLU 107/9 EMİNE AYDIN

FATMA ÇİFTÇİ

YUSUF AYDIN

MÜCAHİT TALHA AYDIN

DİLBER CEYLAN

DÖNE BORAZAN

HALİL İBRAHİM AYDIN

MUHAMMET AYDIN 571,74 m2 2025/55 MAHMUTLU 107/6 VEDAT TURAÇ

ALİ TURAÇ 608,78 m2 2025/56 MAHMUTLU 107/5 AYŞEANA SÖNMEZ

SEMRA KOÇ

ZÖHRE ŞAHİN

HATUN ŞAHİN

ZEHRA KILINÇ

SEFER BOZDOĞAN

LALE ŞAHİN

MENŞURE TAŞ

ALİ ŞAHİN

HARUN AYDIN

YASEMİN ÖZDOĞAN

YASİN AYDIN

DÜNYAMİL ŞAHİN

İLHAN ŞAHİN 2.436,79 m2 2025/57 MAHMUTLU 107/3 MELEŞİR KAYA

AHMET KAYA

MUAMMER KAYA

SAİT KAYA

ELMAS AKGÜNDÜZ

RAFET KAYA

BESİME ÖZBEK

FATMA KOÇ 709,07 m2 2025/58 MAHMUTLU 106/56 AHMET ÖZBEK 1.719,59 m2 2025/59 MAHMUTLU 106/55 SERVET AHÇI

RAHİME MUTLU

MUSTAFA KAYA

MURAT KAYA

ZEYNEP KAYA

HATİCE ALTINDAL

HAMZA KAYA

CUMALİ KAYA

AYŞE KAYA

ARZU KIRAT 69,56 m2 2025/60 MAHMUTLU 106/37 ABDULLAH ÖZBEK

AHMET ÖZBEK

AŞIR AYYILDIZ

AYNUR ÖZBEK

BAHAR AYYILDIZ

GÜLDANE ÖZBEK

MAHMUT AYYILDIZ

MESUDİYE ÇİZMECİOĞLU

NURETTİN ÖZBEK

OĞUZ KAAN ÖZBEK

ÖZGE NUR ÖZBEK MASHADIZADE

ŞEYMA ERTÜRK

SEYİT ÖZBEK

ZİYA ÖZBEK 1.904,87 m2 2025/61 MAHMUTLU 106/36 ALİ AYDINKAYA

BAHATTİN AYDINKAYA

HAKAN AYDINKAYA

MAHİR AYDINKAYA

MELEK AYDIN

RECEP AYDINKAYA 150,97 m2