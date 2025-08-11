Habertürk
        T.C. ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.08.2025 - 00:00
        T.C. ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/46 Esas


        Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı MAHMUT ÖZBEK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;


        Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
        1-Davanın Esas No'su : 2025/46 Esas
        2-Davalılar : 1-MAHMUT ÖZBEK
        3-Kamulaştırmayı Yapan İdare : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
        4-Dava Konusu Yer : Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Mahmutlu Mahallesi/Köyü, 108 ada 101 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar alındığı hk.
        5-Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
        6-Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmelidir.
        7-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tespit edilecektir.
        8-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi'ne) yatırılacaktır.
        9-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin çıkarıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
        10-Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 22942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

        İLİ :NİĞDE İLÇESİ: ÇİFTLİK DURUŞMA TARİHİ : 29/08/2025 SAAT: 09:30

        DOSYA NO MAHALLE/ KÖY ADA/PARSEL MALİK Kamulaştırılacak Alan m2'si
        2025/46 Mahmutlu 108/101 MAHMUT ÖZBEK 70,39 m2
        2025/47 Mahmutlu 116/1 ZİYA ÖZBEK
        ŞEYMA ÖZTÜRK
        NURETTİN ÖZBEK
        MESUDİYE ÇİZMECİOĞLU
        MAHMUT AYYILDIZ
        GÜLDANE ÖZBEK
        BAHAR BİLGİÇ
        AYNUR ÖZBEK
        AŞIR AYYILDIZ
        AHMET ÖZBEK
        ABDULLAH ÖZBEK
        AHMET ÖZBEK
        KEZİBAN ÖZBEK
        NERİMAN DİDİN
        AYHAN ÖZBEK
        MUSTAFA ÖZBEK
        MENEKŞE KOÇ
        ESMEHAN SONGUR        		 9,00 m2
        2025/48 MAHMUTLU 108/102 VEDAT TURAÇ
        GÜLTEN GÖKALP
        AYTEN AYDIN
        HALİL TURAÇ
        DÖNDÜ TURGUT
        ARİFE KOÇ
        ELMAS DOĞAN
        EMİNE YURDAKUL
        HALİL TURAÇ
        SÜNBÜL TURAÇ
        DİLEK TURAÇ
        ADEM TURAÇ
        MELEK SONGUR
        HAKAN TURAÇ
        AYTEKİN TURAÇ
        RABİA TURAÇ
        FATMAANA YEŞİLTUNA
        NURTEN TURAÇ
        SELCAN DURUKAN
        SEHER TURAÇ
        ŞULE TURAÇ
        KAMİLE KUŞ        		 983,27 m2
        2025/49 MAHMUTLU 108/109 ZEKERİYA TURAÇ
        ZAHİDE KAYA
        ŞENOL TURAÇ
        SEYİT ALİ TURAÇ
        OSMAN TURAÇ
        NAZLI KARAKOYUN
        MENŞURE ÖZBEK
        İSMAİL TURAÇ
        HAMDİ TURAÇ
        HALİL TURAÇ
        GÜLÜL ÖZBEK
        EROL TURAÇ
        EMİNE ÖZBEK
        ELİF ŞAHİN
        BİLAL TURAÇ
        BAYRAM TURAÇ
        ABDURRAHMAN TURAÇ
        AŞURE ÖZBEK        		 2.424,09 m2
        2025/50 MAHMUTLU 108/95 KASIM TOKTAY 118,33 m2
        2025/51 MAHMUTLU 108/94 MELİHA TOKTAY
        ZEYNEP TOKTAY
        KAZIM TOKTAY
        ALİCAN TOKTAY
        SEBAHAT YAMAN
        MEHMET TOKTAY
        SONGÜL TOKTAY        		 552,07 m2
        2025/52 MAHMUTLU 108/96 ZEYNEP DOĞAN
        HATİCE TOKTAY
        HAMİYET EFE
        ARİFE ÖZBEK
        MÜRÜVET KAYA
        MURAT TOKTAY        		 1.683,30 m2
        2025/53 MAHMUTLU 107/8 ŞİFA ERTURAÇ 1.574,95 m2
        2025/54 MAHMUTLU 107/9 EMİNE AYDIN
        FATMA ÇİFTÇİ
        YUSUF AYDIN
        MÜCAHİT TALHA AYDIN
        DİLBER CEYLAN
        DÖNE BORAZAN
        HALİL İBRAHİM AYDIN
        MUHAMMET AYDIN        		 571,74 m2
        2025/55 MAHMUTLU 107/6 VEDAT TURAÇ
        ALİ TURAÇ        		 608,78 m2
        2025/56 MAHMUTLU 107/5 AYŞEANA SÖNMEZ
        SEMRA KOÇ
        ZÖHRE ŞAHİN
        HATUN ŞAHİN
        ZEHRA KILINÇ
        SEFER BOZDOĞAN
        LALE ŞAHİN
        MENŞURE TAŞ
        ALİ ŞAHİN
        HARUN AYDIN
        YASEMİN ÖZDOĞAN
        YASİN AYDIN
        DÜNYAMİL ŞAHİN
        İLHAN ŞAHİN        		 2.436,79 m2
        2025/57 MAHMUTLU 107/3 MELEŞİR KAYA
        AHMET KAYA
        MUAMMER KAYA
        SAİT KAYA
        ELMAS AKGÜNDÜZ
        RAFET KAYA
        BESİME ÖZBEK
        FATMA KOÇ        		 709,07 m2
        2025/58 MAHMUTLU 106/56 AHMET ÖZBEK 1.719,59 m2
        2025/59 MAHMUTLU 106/55 SERVET AHÇI
        RAHİME MUTLU
        MUSTAFA KAYA
        MURAT KAYA
        ZEYNEP KAYA
        HATİCE ALTINDAL
        HAMZA KAYA
        CUMALİ KAYA
        AYŞE KAYA
        ARZU KIRAT        		 69,56 m2
        2025/60 MAHMUTLU 106/37 ABDULLAH ÖZBEK
        AHMET ÖZBEK
        AŞIR AYYILDIZ
        AYNUR ÖZBEK
        BAHAR AYYILDIZ
        GÜLDANE ÖZBEK
        MAHMUT AYYILDIZ
        MESUDİYE ÇİZMECİOĞLU
        NURETTİN ÖZBEK
        OĞUZ KAAN ÖZBEK
        ÖZGE NUR ÖZBEK MASHADIZADE
        ŞEYMA ERTÜRK
        SEYİT ÖZBEK
        ZİYA ÖZBEK        		 1.904,87 m2
        2025/61 MAHMUTLU 106/36 ALİ AYDINKAYA
        BAHATTİN AYDINKAYA
        HAKAN AYDINKAYA
        MAHİR AYDINKAYA
        MELEK AYDIN
        RECEP AYDINKAYA        		 150,97 m2
        Yazı Boyutu