T.C. ÇİFTELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇİFTELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2019/145 Esas

DAVALILAR : 1- FATMA BAŞARAN Aşağı Gökçeyayla Mah. Şeyh Şamil Sok. No:9Bolvadin/ AFYONKARAHİSAR

2- OKTAY BAŞARAN Aşağı Gökçeyayla Mah. Şeyh Şamil Sok. No:1 Bolvadin/ AFYONKARAHİSAR



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/02/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.