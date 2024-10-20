T.C. CİDE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:53*
CİDE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi 303 Ada 68 Parsel Cide / KASTAMONU
Yüzölçümü : 3.730,28 m2
Kıymeti : 2.984.224,00 TL
KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 14:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 14:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:43
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi 282 Ada 10 Parsel Cide / KASTAMONU
Yüzölçümü : 3.730,42 m2
Kıymeti : 5.595.630,00 TL
KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 14:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 14:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:13
Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr)adresinden bilgi edinilebilir.