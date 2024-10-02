T.C.

CİDE

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/352

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, ŞENPAZAR İLÇESİ

MEVKİİ : KUZTEKKE MAHALLESİ

ADA NO : 230

PARSEL NO : 17

TAŞINMAZ NİTELİĞİ : KANAL

YÜZÖLÇÜMÜ : 6,32

MALİKİNİN ADI-SOYADI: ERDAL CİN

YAPAN İDARE ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kastamonu ili, Şenpazar İlçesi Kuztekke Mah.230 ada 17 parselde bulunan davalıya ait taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve 6,32 m² kısım üzerinde DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas numaralı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 13/09/2024