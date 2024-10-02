T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
CİDE
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, ŞENPAZAR İLÇESİ
MEVKİİ : KUZTEKKE MAHALLESİ
ADA NO : 230
PARSEL NO : 17
TAŞINMAZ NİTELİĞİ : KANAL
YÜZÖLÇÜMÜ : 6,32
MALİKİNİN ADI-SOYADI: ERDAL CİN
YAPAN İDARE ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kastamonu ili, Şenpazar İlçesi Kuztekke Mah.230 ada 17 parselde bulunan davalıya ait taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve 6,32 m² kısım üzerinde DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas numaralı dosyası ile dava açılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 13/09/2024