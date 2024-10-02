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        T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.10.2024 - 00:00
        T.C.
        CİDE
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        ESAS NO: 2024/352
        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, ŞENPAZAR İLÇESİ
        MEVKİİ : KUZTEKKE MAHALLESİ
        ADA NO : 230
        PARSEL NO : 17
        TAŞINMAZ NİTELİĞİ : KANAL
        YÜZÖLÇÜMÜ : 6,32
        MALİKİNİN ADI-SOYADI: ERDAL CİN
        YAPAN İDARE ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kastamonu ili, Şenpazar İlçesi Kuztekke Mah.230 ada 17 parselde bulunan davalıya ait taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve 6,32 m² kısım üzerinde DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas numaralı dosyası ile dava açılmıştır.
        2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 13/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02097658
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