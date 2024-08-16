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        T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.08.2024 - 00:00
        T.C.
        CİDE
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        ESAS NO: 2024/268
        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN
        TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, ŞENPAZAR İLÇESİ
        MAH./KÖY. : KALAYCI KÖYÜ
        ADA NO : 137
        PARSEL NO : 11
        TAŞINMAZ NİTELİĞİ : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 405,62
        MALİKİNİN ADI-SOYADI: SAFİYE KÜTÜK
        YAPAN İDARE ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kastamonu ili, Şenpazar İlçesi Kalaycı Köyü 137 ada 11 parselde bulunan davalılara ait taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı / direk yeri üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas numaralı dosyası ile dava açılmıştır.
        2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.07/08/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02075542
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