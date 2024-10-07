İ L A N

T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2024/110 Esas

ile arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davacı taraf dava dilekçesinde özetle; BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ nin faaliyetleri kapsamında Adana ili Ceyhan ilçesi Kurtpınarı Mahallesi 231 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 53.145,32 m² lik kısmının mülkiyet hakkı tesisinin davacı idare lehine olacak şekilde kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tapuya kayıt ve tesciline, vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, adresi meçhul olan ve nüfus kayıtlarında sağ olarak görünen davalılardan 19406613066 TC kimlik numaralı Bahri GÖREGEN’in adresi yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31.maddeleri gereğince, bu kişinin duruşma günü olan 11/03/2025 günü saat 10:25'da mahkememizde hazır bulunması, beyanda bulunması veya kendini vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verileceği, dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.