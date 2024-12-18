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        T.C. CEYHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.12.2024 - 00:00
        T.C.
        CEYHAN
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/286 Esas
        05/12/2024

        İLAN

        Davacı , ŞÜKRAN GÜLÇİÇEK ile Davalı , KEZBAN SÖZNMEZ MIRASÇILARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Tescili istenen davaya konu Adana İli, Ceyhan İlçesi, Yalak Mahallesi 254 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin tescil davası açıldığı, taşınmaza ilişkin hak iddiasında bulunan kişiler var ise ilandan itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri hususunda TMK nun 713/4 maddesi gereğince dava ilan edilmiştir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02141004
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