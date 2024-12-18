T.C.

CEYHAN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/286 Esas

05/12/2024



İLAN

Davacı , ŞÜKRAN GÜLÇİÇEK ile Davalı , KEZBAN SÖZNMEZ MIRASÇILARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Tescili istenen davaya konu Adana İli, Ceyhan İlçesi, Yalak Mahallesi 254 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin tescil davası açıldığı, taşınmaza ilişkin hak iddiasında bulunan kişiler var ise ilandan itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri hususunda TMK nun 713/4 maddesi gereğince dava ilan edilmiştir.