T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMUOYUNA DUYURULUR

ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI UYGULAMALARI ÜRÜNÜNÜN PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI İLANIDIR.



7223 Sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Akmanlar Çelik Çatı Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketinin (Tatlıcak Mahallesi Ümmügelin Sokak No:18/2 Karatay/Konya adresinde) denetimi sonucunda 7223 sayılı yasanın 7/1-b maddesinde belirtildiğinin aksine Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları ürününe ilişkin teknik dosyanın hazırlanmadığı, uygunluk değerlendirme işlemlerinin yaptırılmadığı, uygunluk beyanı ve uygunluğu gösteren diğer belgelerin düzenlenmeyerek uygunluk işaretinin (“CE” işareti) ürüne konulmadığı hususları tespit edilmiş olup üretilen Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu firmanın Tatlıcak Mahallesi Ümmügelin Sokak No:18/2 Karatay/Konya adresinde üretilen Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları ürününün kullanılmaması önemle rica olunur.



Firma Unvanı : Akmanlar Çelik Çatı Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adresi : Tatlıcak Mahallesi Ümmügelin Sokak No:18/2 Karatay/Konya

Telefon No : 0(533) 923 09 25