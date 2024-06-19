Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.06.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/710 Esas
        12.06.2024

        Davacı Hazine tarafından davalı Talha Kızı Ayşe kayyımı İzmir Defterdarı aleyhine açılan M.K.588.md. uyarınca Gaiplik Kararı verilmesi ve Türkiye Halk Bankası Konak/İzmir şubesindeki AK006673 numaralı vadeli hesapta bulunan meblağın tüm nemaları ile birlikte hazineye intikali talep edilmiştir. Gaipliğine karar verilmesi istenen Talha Kızı Ayşe hakkında bilgisi bulunanların 6 ay içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2023/710 E. Sayılı dava dosyasına gerekli bilgileri vermeleri aksi takdirde Gaipliğine karar verilmesi istenen kişi hakkında gaiplik kararı verileceği ve gaibe ait Türkiye Halk Bankası Konak/İzmir şubesindeki AK006673 numaralı vadeli hesapta bulunan meblağın tüm nemaları ile birlikte Hazineye intikaline karar verileceği M.K.nun 33.maddesi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02049825
        Yazı Boyutu