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T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/710 Esas

12.06.2024

Davacı Hazine tarafından davalı Talha Kızı Ayşe kayyımı İzmir Defterdarı aleyhine açılan M.K.588.md. uyarınca Gaiplik Kararı verilmesi ve Türkiye Halk Bankası Konak/İzmir şubesindeki AK006673 numaralı vadeli hesapta bulunan meblağın tüm nemaları ile birlikte hazineye intikali talep edilmiştir. Gaipliğine karar verilmesi istenen Talha Kızı Ayşe hakkında bilgisi bulunanların 6 ay içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2023/710 E. Sayılı dava dosyasına gerekli bilgileri vermeleri aksi takdirde Gaipliğine karar verilmesi istenen kişi hakkında gaiplik kararı verileceği ve gaibe ait Türkiye Halk Bankası Konak/İzmir şubesindeki AK006673 numaralı vadeli hesapta bulunan meblağın tüm nemaları ile birlikte Hazineye intikaline karar verileceği M.K.nun 33.maddesi uyarınca ilan olunur.