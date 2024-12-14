T.C. ÇEŞME 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇEŞME 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/14 TEREKE (Eski Tereke No:203/27 TEREKE)

MİRASÇI: Alexander Gordon Atasoy



Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa YÜKSEL ATASOY'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa YÜKSEL ATASOY'nun terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında muris Yüksel Atasoy'un mirasçısı olduğunuz anlaşılmakla, yapılan tüm araştırmalara rağmen, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ihbar dilekçesi ( 23/09/2023 tarihinde ölen Arif ve Sabriye kızı, 30/12/1938 doğumlu Yüksel Atasoy'a ait eşyaların kanuni mirasçılarına teslimi, 1 adet bordro renkli kadın cüzdanı, 1 adet Viva marka cep telefonu 1 adet Vivo marka şarj aleti, 1 adet Ford marka araç anahtarı, 1 adet kale marka ev anahtarı'nın teslimi hususu) ihbar dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 06/03/2025 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Murise ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile üçüncü kişilerde hak ve alacağının bulunup bulunmadığı; murise ait taşınır malların bulunması halinde taşınır mal ve vasıtaların bulundukları yerlerin; üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize bildirilmesi, bildirilmediği takdirde TMK'nin 620/2 maddesi gereğince ileride tespit edilebilecek borç ve alacaklardan sorumlu tutulabileceğiniz tarafınıza ilanen tebliğ olunur.