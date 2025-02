T.C. ÇEŞME 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ÇEŞME 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/902 Esas

MİRASÇI : ALEXANDER GORDON ATASOY MİNES



Müteveffa YÜKSEL ATASOY, hakkındaki Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi (26/09/2023 tarih ve 2023/198-123 sayılı yazısı ile Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz edilmiş olunan (T.C. 45163433302) numaralı YÜKSEL ATASOY adına Çeşme 1. Noterliğinin 16/02/2021 tarih ve 2089 Yevmiye ile düzenlendiği, vasiyetnamenin açılmasını talep etmiştir) düzenleme şeklinde Vasiyetnamenin (YÜKSEL ATASOY'un ölümünden sonra Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bugüne kadar adına kayıtlı ve bundan sonra kaydolacak olan ve bilcümle muris veya murisi evvellerinin vefatları ile adına intikal etmiş ve edecek olan tüm motorlu veya motorsuz araçlar, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bankaların merkez ve şubelerinde TL ve döviz cinsindeki paralar ve her türlü hisse senedi, tahvil, bonolardaki her türlü hak ve hisseleri ile sahibi bulunduğu ve sahibi bulunacağı bilumum ev eşyaları, ziynet eşyaları vs. tüm taşınır mallar, özetle ölümünden sonra bilumum menkullerdeki her tür hak ve hisselerinin tamamını kızı NUR ATASOY'a miras olarak kalmasını vasiyet ettiği) ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 19/02/2025 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, müteveffa tarafından düzenlettirilen ve vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.