T.C. ÇEŞME 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇEŞME 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/72 Esas

DAVALI :EMİNE ÖZDEN ÖZTÜRK



Davacılar Ogan Süren ve Züleyha Kıral tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi (İzmir İli, Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Giritli Mevki, 6298 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı, 493 m2,niteliği itibariyle arsa vasfındaki taşınmazın tarafları ile birlikte müştereken maliki olduğunu, tarafların anlaşarak davaya konu taşınmazı paylaşma imkanları bulunmadığını beyan ederek taşınmaz üzerinde bulunan ortaklığın satış yoluyla giderilmesi karar verilmesini talep etmiştir.) ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/03/2025 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,2 haftalık cevap dilekçesi verme sürenizin bulunduğu ve süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde tüm vakaların inkar edilmiş sayılacağı, H.M.K 139. Md. gereği duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.