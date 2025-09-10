T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/167 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi

PARSEL NO : TH 10

YÜZÖLÇÜMÜ : 270,51 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, TH 10 parsel 270,51 m2'lik sayılı taşınmazın davalı ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'nin malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3-Bu davalarda husumeti davacı T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yöneltmesi gerektiği,

4-İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 21/07/2025