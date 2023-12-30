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        T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00
        T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/514 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : TEKİRDAĞ İLİ KAPAKLI İLÇESİ KAPAKLI MAHALLESİ
        ADA : 1604 ADA
        PARSEL NO : 36 PARSEL


        MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-EMİN BAŞARAN-35534136482


        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :


        1- Davacı kurum tarafından dava konusu Tekirdağ ili, Kapaklıilçesi, Kapaklı mah., 1604Ada 36 parsel taşınmazın sayılı davalı EMİN BAŞARAN malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
        2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesince öngürülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
        3-Bu davalarda husumeti davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği,
        4-İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,
        5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,
        6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958781
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