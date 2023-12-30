T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/526 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : TEKİRDAĞ İLİ KAPAKLI İLÇESİ KAPAKLI MAHALLESİ

ADA : 2038 ADA

PARSEL NO : 4 PARSEL

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-İLHAN YILDIZ-23117566764

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

1- Davacı kurum tarafından dava konusu Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi, Kapaklı mah., 2038Ada 4 parsel taşınmazın sayılı davalı İLHAN YILDIZ malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesince öngürülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3-Bu davalarda husumeti davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği,

4-İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14/12/2023