        T.C. ÇERKEŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.08.2025 - 00:00
        T.C. ÇERKEŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Davalılar aleyhine aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalının hissesi oranında tescili için mahkememizin aşağıda belirtilen dosyaları ile dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Çerkeş Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.


        TAŞINMAZ

        DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖY ADA PARSEL
        2025/103 ÇANKIRI ÇERKEŞ GÖYNÜKÇUKURU KÖYÜ 145 13
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02280500
