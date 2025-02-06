T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

ÇAYCUMA

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/33 Esas

DAHİLİ DAVALILAR : 1- BEKİR YILDIZ - (TC 14419386174 )

2- SUHULE ÜNLÜ - (TC 24676058592 )



Davacı Filyos Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Öteyüz mah. 276 ada 1 parsel sayılı taşınmazla ilgili2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapusunun belediye adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğ edildiğinden bilirkişi raporunun da ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Öteyüz Mahallesi 276 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile ilgili görev alan bilirkişi heyetimiz, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun, kamulaştırma bedelinin tespiti esaslarının belirlendiği 11. ve 12. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

Dava konusu 276 ada 1 parsel sayılı taşınmazda oluşan toplam kamulaştırma bedelini 192.100,00 TL olarak hesaplamıştır.

Davalı Bekir Yıldız payına düşen tutar 3.324,65 TL olarak hesaplanmıştır.

Davalı Suhule Ünlü payına düşen tutar 8.004,17 TL olarak hesaplanmıştır.

Duruşma Günü: 22/04/2025 günü saat: 10.15 olarak belirlenmiş olup;

İş bu ilanın tebliğinden itibaren;Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.