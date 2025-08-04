T.C.

ÇAYCUMA SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/1628

KARAR NO :2025/609

DAVACI : FAHRİ YILMAZ - 1*********8

GAİP: CEVRİYE YILMAZ -1*********6



Mahkememizde görülmekte bulunan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık

Yargılamasının sonunda,

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

Talebin KABULÜNE,

1-)Tüm arama ve ilana rağmen bulunamayan ve kendisinden 1978 yılından beri haber alınamayan Zonguldak İli Çaycuma İlçesi KayabaşıKöyü Cilt No:19*, Hane No:16*, BSN:45'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Fatma'dan olma, 01/05/1963 doğumlu, 1*********6 T.C kimlik numaralı CEVRİYE YILMAZ'ın TMK'nun 32 ve 35. Maddeleri uyarınca GAİPLİĞİNE,

Dair, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmakla, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.05/05/2025