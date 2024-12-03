Örnek No:54*

T.C.

ÇATALCA

İCRA DAİRESİ

2024/389 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/389 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 870.000,00TL 1 Taşıt 35ANC982 Plakalı , 2011 Model , ISUZU Marka, NPR Tipli , 4HK1E4N817004 Motor No'lu, NNANPR75K02000247 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Motor Hacmi 5193cm3, Rengi Beyaz, Yapılan kontrollerde aracın kaportasında ve ön tampon ve arka tamponda noktasal çizikler mevcuttur. Kasada boya çizikleri mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları açıktır. Lastikleri iyi durumdadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:51

29/11/2024

(İİK m.114/4)