T.C. ÇANKIRI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.ÇANKIRI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/133 Esas

DAVALI : FERİDE CIBIT (Ali kızı, 04/09/1970 Doğumlu,)



Davacı TEİAŞ tarafından Davalı Feride Cıbıt ve diğerleri yönünden açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda; Çankırı ili Merkez İlçe Bozkır Köyü 104 ada 37 parsele isabet eden bedelin 4.376,99 TL, Feride Cıbıt hissesine düşen bedelin 906,17 TL olduğu rapor edilmiştir.

TEDAŞ Gen.Müd.lüğü tarafından Çankırı Bozkır köyü 104 ada 37 parsel sayılı taşınmaz 2942 S.Kam.Kan.10.maddesince kamulaştırılacağından bedel tespiti tescil davasında 14.md.veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırmaya idari yargıda iptal, adli düzeltim davası açabileceği husumetin TEDAŞ Genel Müd. yöneltileceği öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açanların dava açtığını ve Y.D.kararı aldığını belgelendirdiğinde kam.bedeli üzerinden taşınmazın davacı adına tescil edileceği bedelin Vakıfbanka yatırılacağı bu konuya ilişkin savunmanın tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak bildirilmesi, bildirilmediğinde haktan vazgeçilmiş sayılacağı, Durusma Günü: 25/12/2025 günü saat: 11:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmamanız halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.