        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.09.2025 - 00:00
        T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/340 Esas
        Konu : Gaiplik ilanı

        22.09.2025

        İ L A N

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Çanakkale İli Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi 981ada 305parsel sayılı taşınmazın maliklerinden FEVZİYE'nin Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.04.2014 tarih, 2013/1352 Esas, 2014/479 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/340 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise FEVZİYE'nin gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur. 22.09.2025

