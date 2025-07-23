Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/28 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, YAPILDAK Köy, 162 Ada, 1 Parsel, Dava konusu Yapıldak Köyü 162 ada 1 parsel, 274,55 m² alanlı, Avlulu Kargir Ev vasıflıdır. Taşınmaz kuzey, güney ve doğu cephelerinden kadastral yola cephelidir. Parsel üzerinde yığma olarak inşa edilmiş 3A yapı sınıfında zemin katında 86 m², normal katında 86m² toplam 172 m² alanlı ev, zemin katında 85 m², normal katında 85m² toplam 170 m² alanlı ev ile 1B yapı sınıfında 45 m² alanlı, tek katlı kazan dairesi ve müstemilat bulunmaktadır. Çanakkale-Bursa Karayoluna 1200 metre, Çanakkale ilçe merkezine 13 km mesafededir.

Adresi : Yapıldak Köyü 162 Ada 1 Parsel Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 274,55 m2

İmar Durumu: Herhangi bir imar planına rastlanılmamış olup, 1/100.000 Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında "Köy Yerleşik Alanı Civarı sınırları " içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 6.685.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır, yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:12

22/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.