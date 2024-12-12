T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/457 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Eceabat ilçesi, Kilitbahir köyü
ADA NO : 172
PARSEL NO : 33
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.899,19 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN CANDAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/457 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/12/2024