İ L A N

T.C. ÇANAKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2023/673 Esas

MİRAS BIRAKAN: HACI MUSTAFA ŞAVKAR



Davacı Habibe Birsen Aksoy tarafından miras bırakan Hacı Mustafa ŞAVKAR'ın mirasçılık belgesini çıkartması içinaçılan Mirasçılık Belgesi davasında Hacı Mustafa ŞAVKAR'ın birinci, ikinci ve üçüncü zümrede kanuni mirasçısının bulunamadığından ilan yapılmasına, ilanın bir ay arayla iki kez ilanına, ikinci ilandan başlayarak hak sahiplerinin en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememizin aynı esas sayılı dosyasına bildirmelerine karar verilmekle; Bursa İli, İnegöl İlçesi, Orhaniye Köyünden olan, nüfusta kaydı bulunmayan Hacı Mustafa ŞAVKAR'ın Medeni Kanunun kabulünden önce 1904 öncesi bilinmeyen bir tarihte vefat ettiği, Hacı Mustafa'dan geriye mirasçı olarak Şerife'den olma çocukları İsmail, Hatice, İdris, Yusuf ve Şuarhan'ın kaldıkları anlaşılmakla, TMK 594. maddesi gereğince miras bırakanın mirasını bu kişiler dışında başkaca varsa hak edenlerin birer ay ara ile 2 kez yayınlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeyle Çanakkale 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/673 Esas sayılı dosyasına bildirmelerine, ilan süresinde kimse başvurmazsa ve başkaca hiçbir mirasçı tespit edilememişse mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydıyla mirasın Hacı Mustafa'dan geriye mirasçı olarak kalan Şerife'den olma çocukları İsmail, Hatice, İdris, Yusuf ve Şuarhan'a kalacağı ilanen tebliğ olunur.