T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/504 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : YAPILDAK
MEVKİİ : PAZARYOLU
ADA NO : 103
PARSEL NO : 73
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.082,47 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 54,34 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET OLGUN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/504 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/01/2025