T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/152 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Merkez ilçesi, Kalabaklı Köyü
MEVKİİ : Karabüvet
PAFTA NO : -
ADA NO : 110
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 804,48 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : KEVSER UYANIK
MEVKİİ : Karabüvet
PAFTA NO : -
ADA NO : 110
PARSEL NO : 2
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.969,80 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : KEVSER UYANIK
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Merkez ilçesi, Çınarlı Köyü
MEVKİİ : Dikilitaş
PAFTA NO : -
ADA NO : 172
PARSEL NO : 17
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.482,90 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : KEVSER UYANIK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/152 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/09/2024