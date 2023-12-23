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        T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.12.2023 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/566 Esas 18.12.2023 Çanakkale ili Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi 96 ada 51 parsel sayılı taşınmaz maliki Tenzile'ye Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/428 Esas 2013/625 Karar Karar sayılı ilamı ile, Çanakkale ili Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi 96 ada 65 parsel sayılı taşınmaz malikleri Veysel oğlu Muharrem ile Mehmet Karısı Tenzile'ye Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/617 Esas 2009/1039 Karar sayılı ilamı ile,96 ada 65 parsel sayılı taşınmaz maliki Pakize Tetikel'e Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/1565 Esas 2012/843 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiği, taşınmazların satışından dolayı elde edilen miktar için Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesinin AK 004310 hesap numarasında hesap açılmış olup, adı geçenler hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/566 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Çanakkale ili Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi 96 ada 51 parsel sayılı taşınmaz maliki Tenzile ile 96 ada 65 parsel sayılı taşınmaz malikleri Veysel oğlu Muharrem, Mehmet karısı Tenzile ile Pakize Tetikel'in gaipliklerine ve malvarlıklarının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954843
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