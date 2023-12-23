İ L A N

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/560 Esas 18.12.2023 Çanakkale ili Merkez ilçesi Kumkale Köyü 223 ada 9 parsel (eski 2427 parsel) sayılı taşınmaz maliki İlyas oğlu Bilal'e Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/415 Esas 2013/554 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiği, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/560 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Çanakkale ili Merkez ilçesi Kumkale Köyü 223 ada 9 parsel (eski 2427 parsel) sayılı taşınmaz maliki İlyas oğlu Bilal'in gaipliğine ve malvarlıklarının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur.