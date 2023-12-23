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T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/564 Esas 18.12.2023 Çanakkale ili Merkez ilçesi Kumkale Köyü 1068 parsel ile 124 ada 23 parsel sayılı taşınmazların malikleri Abbas oğlu Ahmet- Esma- Fatma- Ferdane- Salih oğlu Hidayet- Salih Kızı Saadet- Seher- Mehmet kızı Zebure- Mehmet Ferhat kızı Zehra -Bayram kızı Fatma ile Hasan oğlu Ahmet'e Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/1358 Esas 2010/335 Karar Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiği, taşınmazların satışından dolayı elde edilen miktar için Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesinin AK 004323 hesap numarasında hesap açılmış olup, adı geçenler hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/564 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Çanakkale ili Merkez ilçesi Kumkale Köyü 1068 parsel ile 124 ada 23 parsel sayılı taşınmaz malikleri Abbas oğlu Ahmet- Esma- Fatma- Ferdane- Salih oğlu Hidayet- Salih Kızı Saadet- Seher- Mehmet kızı Zebure- Mehmet Ferhat kızı Zehra -Bayram kızı Fatma ile Hasan oğlu Ahmet'in gaipliklerine ve malvarlıklarının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur.