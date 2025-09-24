T.C. ÇANAKKALE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.56819213-2024/115-Ceza Dava Dosyası

2025/460 Karar

23.09.2025

İLAN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 08/07/2025 tarihli gerekçeli kararında, Sami ve Zeycan oğlu, 21/08/1998 Bakırköy doğumlu, 36067317676 TC Kimlik nolu, Efecan KESKİN ( Haznedar Mah. Rüzgarlı Sk. Alim Apt. No:26 D:11 Güngören/ İSTANBUL) hakkında "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan TCK'nun 158/1-f-son maddesi uyarınca 3 Yıl 4 Ay ve 2380,00TL adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Sanık Efecan KESKİN'in tüm adreslerine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bulunamadığı ve mernis adresinin de kentsel dönüşüm kapsamında kaldığı, gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28/1.maddesi gereğince ilanen tebliğine,İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itirabaren 7 (gün) sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirtilmek koşulu ile zabit kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, kararın süresinde istinaf edilmemesi halinde kesinleşeceğinin ve infazına başlanacağının ihtarı ile (ihtarat yapılamadı), istinaf yolu açık olmak üzere;

İlan giderinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur.