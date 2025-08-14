T.C. ÇAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ÇAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/75 Esas

DAVALI : ANAR ABDULLAYEV - 99******340 kimlik numaralı



Davacı Nurettin Şahin tarafından açılan davada, Çanakkale İli, Çan İlçesi, Çakıl Köyü 57 parselde kayıtlı taşınmazın davalı olan tapu kaydının iptali ile kendi adına tescilini talep ettiği, davalı olarak davaya iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ön inceleme duruşmasının 23/12/2025 günü saat 09:05 yapılacağı, HMK'nun 139 md. gereği ön inceleme duruşmasına katılmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği, duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ olmuş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 06/08/2025