T.C. ÇAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/50

DAVALI : ERGÜN AKGEDİK-17200769316 T.C. Nolu, Kazakistan/Almatıtookai Almatı 1982

Karasi Mah. Kaya Sokak No:26 İç Kapı No:5 Karasi / Balıkesir



Davacı Melahat Karacan tarafından davalı Ergün Akgedik aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Kazakistan/Almatıtookai Almatı 1982 ve Karasi Mah. Kaya Sokak No:26 İç Kapı No:5 Karasi / Balıkesir adresinin en son adresi olduğu bilinen Ergün Akgedik'in tüm delillerini sunması, HMK.nın 240. maddesine uygun biçimde tanık listesini vermesi için HMK 140/5 uyarınca iki haftalık kesin süre verilmesine, bu süre zarfında gerekli bildirim yapılmadığı ve deliller sunulmadığı taktirde o delile dayanılmaktan vazgeçilmiş sayılacağının ihtarına(gazete ilanı ile ihtar edilmiş sayılmasına) ayrıca HMK.147.maddesine göre belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tahkikat duruşma günü olan 15/01/2025 günü saat 09.20’de bizzat veya vekil aracılığı ile duruşmada hazır bulunmanız, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ihtar ve ilan olunur.16/10/2024