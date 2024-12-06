T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2023/435 Esas
13/11/2024
Konu : İlan Metni
İ L A N
Davacı , KIYMET GİZEM NOUTADIE FOSSOUO ile Davalı , HERBERT IDALGO NOUTADIE FOSSOUO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı HERBERT IDALGO NOUTADIE FOSSOUO(Yabancı Kimlik No: 99195148376)'yı tanıyanların, bu kişi ile ilgili bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 aylık süre içinde mahkememize başvurması gerektiği ilanen tebliğ olunur.
DAVALI : HERBERT IDALGO NOUTADIE FOSSOUO - 99195148376
Aşağı Yahyalar Mah. 978 Cad. No:23 İç Kapı No: 52Yenimahalle/ ANKARA
ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, PIERRE FOSSQUO ve ANNE DJITCHA oğlu/kızı, 27/05/1989 dogumlu,