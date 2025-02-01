T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



Dosya Esas No : 2024/198

Karar No : 2024/275



Mahkemenin yukarıda sayıları yazılı 10/12/2024 tarihli kararı ile Tahsin oğlu Tutak-1983 doğumlu sanık İhsan Bektaş'ın 6136 S.Y. 13/1 md.uyarınca "10 Ay Hapis ve 1.250,00 TL. APC." dair verilen cezanın CMK 231/5 md uyarınca "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına," CMK 231/8. md. gereğince sanığın "5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına", "tehdit ve hakaret" suçlarından ise ayrı ayrı "beraatine"dair sanığın yokluğunda verilen kararın dosyada mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı, tebliğe yarar başka adresi de bulunmadığından adresi meçhul sayılan sanığa ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu hükmün 7201 sayılı T.K. 28 ve devamı maddeleri uyarınca gazete ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren iki hafta içerisin de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.