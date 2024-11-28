T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

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Dosya Esas No : 2024/877

Karar No : 2024/17



"Basit Yaralama" suçundan Rıfat ve Kısmet oğlu 10/12/1999 d.lu Eren Sadak hakkında Basit Yargılama Usulüne göre verilen karara itiraz edilmesi üzerine bu kezyukarıda sayıları yazılı 13/09/2024 tarihli kararı ile 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17. Maddesi ve CMK 252/2. maddesi gereği; dosyanın,duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunmak üzere tevzi kriterlerine göre belirlenecek olan başkaca Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesine Gönderilmesine dair yokluğunda verilen kararın mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı, başkacaadresi de tespit edilemediğinden adresi meçhul sanığa işbu kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesine göre gazete ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu hükmün gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren iki hafta içerisin de Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.