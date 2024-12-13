T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.19360051-2024/468-Ceza Dava Dosyası



İLAN VARAKASI



DAVACI : K.H.

KATILAN : İSTANBUL VERGİ KAÇAKÇILIĞI-3 DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI,

VEKİLİ : AV. ADEM İZKİ,

SANIK : HALİL İBRAHİM MURADOĞLU, Fehmi ve Meryem oğlu, 03/03/1960 RİZE doğumlu, RİZE, MERKEZ, Mermerdelen mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mermerdelen Mahallesi. Murat Sk. No:8 İç Kapı No:7Rize Merkez/ RİZE adresinde oturur.TC Kimlik No:23159525866

SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet (Defter ve Belgelerin Gizlenmesi)

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 14/04/2021

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Halil İbrahim MURADOĞLU tüm aramalara rağmen sanığın açık adresi tespit edilememiş olduğu, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilanın gazetede yayımlanmasından 5271 sayılı CMK'nun 251/2 maddesi gereğince tebliğden itibaren mahkememize ya da bulunduğu yer en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize gönderilmek üzere 2 hafta içinde yazılı olarak mahkememiz kararına karşı istinaf yasa yoluna başvuruda bulunabileceğiniz, ilgili yasa yoluna başvurmamanız halinde kararın kesinleşeceği hususu ihtar ve TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 09/12/2024