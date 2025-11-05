T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/399

Karar No:2025/540



İLAN VARAKASI



MALEN SORUMLU :İKİZ ASKILY GRUP TURİZM MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ, Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak 1. Sk. Şekıfbey Apt No: 8D Bahçelievler/İST.

SANIK :ALAA ELASKILYOĞLU, Ragab ve Zeınab kızı, 16/05/1992 MONAFIYA/MISIR doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. 15 Temmuz Mah. 1418. Sk. No:10-16 İç Kapı No:12Bağcılar/İSTANBUL TC Kimlik No:58348639994

MÜDAFİ :Av.RABİA HASÇELİK, Gülbahçe Mh. Uluabatlı Hasan Bulvarı Arkur Kuzeyhan No:107 K:1-106 Osmangazi/ BURSA

SANIK :HOZAIFA ELASKILYOĞLU, Nabıl ve Rawıa oğlu, 22/04/1991 MONOFIYA/MISIR doğumlu, İSTANBUL, BAĞCILAR, 15 Temmuz mah/köy nüfusunda kayıtlı. 15 Temmuz Mah. 1418. Sk. No:10-16 İç Kapı No:12Bağcılar/İSTANBUL TC Kimlik No:58351639820

MÜDAFİ :Av.BAYRAM HASÇELİK, Karakaş Mahallesi KarakaşBey Sokak No:47 Tınmazoğlu Apt. Daire:3 39100Merkez/KIRKLARELİ

SANIK :MOSEB NABIL MOHAMED ELASKILY MOSEB NABIL MOHAMED ELASKILY, Nabıl ve Rawıa oğlu, 22/04/1991 MONOFIYA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Turgut Özal Mah. 90. Sk. No:1 İç Kapı No:4Esenyurt/İSTANBULTC Kimlik No:99667480638

MÜDAFİ :Av.BAYRAM HASÇELİK, Karakaş Mahallesi KarakaşBey Sokak No:47 Tınmazoğlu Apt. Daire:3 39100Merkez/ KIRKLARELİ

SANIK :ABDÜLVAHAP SMAN LİBABİDİ, Abdulrahman ve Leyla oğlu, 07/06/1995 HALEP doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı.Karayolları Mah. 641. Sk. No:6 İç Kapı No:1Gaziosmanpaşa/İSTANBUL TCKimlik No:99283993260

MÜDAFİ :Av.TURGAY KARACA, Barış Mah. Belediye Cad. No:30 Ginza Lavinya Park B-Blok Kat:8 D:152Beylikdüzü/İSTANBUL

SUÇ :Göçmen Kaçakçılığı

SUÇ TARİHİ / YERİ : 20/10/2023 - İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 02/07/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanıklar hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Göçmen Kaçakçılığı" (TCK.nun37/1 maddesi delaletiyle 79/1-b mad.)" suçundan sanık ALAA ELASKILYOĞLU hakkında BERAAT, sanıklar ABDÜLVAHAP SMAN LİBABİDİ, HOZAIFA ELASKILYOĞLU ve MOSEB HABIL MOHAMED ELASKILY hakkında 3 YIL 10 AY 20 GÜN hapis ve 26.200,00 TL Adli Para Cezası mahkumiyet kararı verildiği, sanıkların yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen MOSEB NABIL MOHAMED ELASKILY MOSEB NABIL MOHAMED ELASKILY bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.